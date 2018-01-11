11.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Отказавшись от российского газа, украинец попал в психбольницу имени Ющенко с манием преследования сепаратистами

В Виннице суд отправил на принудительное лечение мужчину, который разобрал все домашние электроприборы и газовый котел. Он сделал это, так как был уверен, что дом отапливается российским газом.

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Такое решение содержится в Едином государственном реестре решений судов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мужчина не спал и не ел пять суток подряд, вынес все вещи из дома, пытался скурить свои документы на дворе, а потом и вовсе заявил, что вокруг одни сепаратисты, а его преследуют и показывают информацию о нем по ТВ. Он также пытался сорвать с отца красную рубашку, заявляя, что этот цвет «от дьявола».

Мужчину осмотрела комиссия врачей-психиатров Винницкая областной психоневрологической больницы им. А. И. Ющенко. Было установлено, что мужчина представляет опасность для себя и окружающих, может нанести вред людям и не осознает свои действия, так как находится под влиянием болезни. Учитывая данные анамнеза, заявление матери о неадекватном поведении, больница подала заявление в суд, на основе чего мужчину и задержали.

Ранее Минсоцполитики сообщало, что по статистике в Украине примерно 1,2 млн жителей (3% населения) страдает психическими расстройствами. Этот показатель растет год от года, но и текущий уровень выводит Украину на первое место по заболеваемости в Европе.