29.12.2017, Киев, Николай Кузнецов

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Открытие украинского ТВ: страна покупает у Ахметова свой уголь по цене импортного

По решению Кабинета Министров Украины, теперь добытый в стране уголь будет продаваться предприятиям и населению по цене импортного. К цене также будет добавлена виртуальная доставка угля из порта в Роттердаме.

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Об этом рассказали на украинском телеканале «Громадське Телебачення», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня украинская национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг проголосовала за поднятие цен на электроэнергию для промышленности. Теперь стоимость электричества вырастет на 16 %.

Поднятие цены на электроэнергию национальная комиссия аргументирует тем, что уголь подорожал почти в три раза, и на данный момент он стоит больше 83 долларов за тонну.

Напомним, что с прошлого года на Украине действует формула Роттердам +, согласно которой стоимость угля, как добытого в стране, так и импортного, рассчитывается исходя из стоимости угля в портах Роттердама, плюс его транспортировки на Украину», − сообщила ведущая.

Также ведущая рассказала о коррупционной схеме, по которой компания «ДТЭК», принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, продаёт стране отечественный уголь по цене импортного.

«Возможно, формула бы не вызывала замечаний, если бы не один момент. Эксперты говорят, что украинские энергетики потребляют всего лишь 5% импортного угля. Выходит, что мы платим за собственный уголь по цене импортного, с учётом его логистики.

Главное в этой ситуации то, что самый большой поставщик угля на украинские ТЭС, компания Рината Ахметова «ДЭТЭК», очень сильно давила на кабинет министров, чтобы та приняла формулу Роттердам +. Мотив был один: такая цена позволит бесперебойно поставлять уголь, и что, якобы, из-за этого не будет никаких угроз замёрзнуть зимой. А что мы видим в действительности? Лишь то, что без нового повышения цены на электроэнергию у нас снова не хватит угля», − рассказал ведущая программы «Простономика» Катя Венжик.