30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Открытым текстом: в Польше официально признали, что нуждаются в дешевой рабсиле из Украины

Дешевая пабочая сила из Украины крайне нужна для обеспечения и сохранения экономического роста в Польше, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил председатель правления Национального банка Польши Адам Глапинский, сообщает издание Новое время.

По словам Глапинского, дефицит квалифицированных кадров Польша почувствовала особенно остро в течение последних лет. За этот период в стране наблюдался устойчивый экономический рост и сокращение уровня безработицы.

«Что нас беспокоит? Например, с точки зрения рынка труда — найдем ли мы достаточное количество рабочих в Украине и Беларуси для компенсации дефицита рабочей силы в Польше?», — сказал Глапинский.

Кроме того, он добавил, что в декабре 2017 года показатель безработицы в Польше составил 6,6%, а рост ВВП, по оценкам аналитиков, достиг уровня в 4,5%.

Руководитель польского регулятора отмечает, что проблемными для польского рынка труда оказались такие негативные тенденции как все заметнее старение населения и трудовая миграция среди молодых поляков в богатые страны Западной Европы. Сейчас в стране с 38-миллионным населением работают только 16 млн.

Поэтому при таких условиях волна дешевых рабочих рук из Украины и Беларуси компенсирует значительный кадровый голод на рынке труда Польши.

Сейчас на польском рынке труда занято от 1 млн до 1,5 млн украинских граждан, из которых многие работают нелегально без соответствующих разрешений.

По оценкам польского Союза предпринимателей и работодателей, которые делались два года назад, Польша требует минимум 5 млгн дополнительных работников для обеспечения стабильного экономического роста.

С 1 сентября 2017 года Польша начала процедуру прекращения действующих правил регистрации заявлений о намерении поручить работу работнику из-за восточной границы страны. Кроме того, с 2018 года польские работодатели должны получать платные разрешения на трудоустройство иностранцев.