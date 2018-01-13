 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
13.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Донбасс, СМИ, Украина, Цензура

Отмена цензуры по Донбассу смертельно опасна для Порошенко


Украинская власть специально не допускает на территорию ЛДНР журналистов, чтобы продолжать создавать из республик образ врага. Это позволяет не допустить реинтеграции региона и невыгодного для Киева электорального поля Донбасса.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, информационная изоляция неподконтрольных территорий — это часть стратегии власти по недопущению возвращения этих граждан в электоральное поле. Ведь, если вернутся этих три миллиона нелояльных избирателей, это коренным образом может изменить электоральную карту Украины… Так легче выстраивать образ врага, так сложнее выстраивать потом, восстанавливать отношения», — заявил Бортник.

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