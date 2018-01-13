13.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Отмена цензуры по Донбассу смертельно опасна для Порошенко

Украинская власть специально не допускает на территорию ЛДНР журналистов, чтобы продолжать создавать из республик образ врага. Это позволяет не допустить реинтеграции региона и невыгодного для Киева электорального поля Донбасса.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, информационная изоляция неподконтрольных территорий — это часть стратегии власти по недопущению возвращения этих граждан в электоральное поле. Ведь, если вернутся этих три миллиона нелояльных избирателей, это коренным образом может изменить электоральную карту Украины… Так легче выстраивать образ врага, так сложнее выстраивать потом, восстанавливать отношения», — заявил Бортник.