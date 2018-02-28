28.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Отмену языкового закона в Донецке назвали подтверждением разгула нацизма на Украине

Сегодняшнее решение Конституционного суда об отмене закона о защите языков нацменьшинств – очередной шаг с целью превращения населения Украины в националистов, которых можно будет бросить в мясорубку войны в Донбассе.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» выразил депутат НС ДНР Мирослав Руденко.

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«Данный закон был принят в 2012 году и ссылался на Европейскую хартию нацменьшинств, которую Украина ратифицировала. Речь была о том, что, если в регионе более 10% населения составляют нацменьшинства, то их язык можно использовать в качестве регионального.

По факту данный закон не сдерживал украинизацию, проводимую Киевом. Тогда принятие этого закона было попыткой подкупить электорат юго-востока Украины», − напомнил депутат.

Руденко заявил, что Украина и раньше пыталась отменить данный закон, но боялась волнений на юго-востоке страны.

«Украина и ранее пыталась насильно украинизировать многонациональное население страны. Но с наступлением 2014 года это пошло по усилению крайней формы национализма. Мы помним, как в 2014 году под давлением майданщиков Рада пыталась отменить языковой закон, но тогда Турчинов не решился его подписать, испугавшись русскоязычного населения Украины. Сейчас мы видим, что государственный курс на построение нацизма проник во все государственные структуры»,− заявил он.

Отмена Конституционным судом Украины данного закона лишает нацменьшинства возможности развивать свой язык на Украине.

«Принятое решение не оставляет возможности для дальнейшего сохранения и развития региональных языков. Если говорить о русском языке, то это – язык большинства граждан Украины, и его запрет – это грубое нарушение прав людей.

Отменив данный закон, Украина преследует цель сделать из населения страны украинских националистов. Украинский нацизм несёт гибель национальной идентичности всего населения страны», − подытожил Мирослав Руденко.