27.02.2018, Москва, Елена Острякова

2 551 просмотров

«Отсечь Украину от Приднестровья и снять эту проблему»

Россия может вернуться к идее поддержки создания нового государства Новороссия от Донбасса до Приднестровья. Об этом сегодня на круглом столе в Севастопольском государственном университете заявил пролитолог Адраник Мигранян.

«Я не исключаю такого развития ситуации. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Украине, но то, что в этом направлении пойдут процессы, я не исключаю», — сказал Мигранян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он считает неправильным, что Россия отказалась от поддержки создания Новороссии в 2014-м году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Были наивные идеи, что, мол, давайте мы возьмем Крым. Запад проглотит и забудет, а мы будем не особо активничать в Донбассе или в Новороссии. Но самом деле Запад этого не забудет. Надо было незамедлительно реализовывать в 2014 году проект Новороссия, дойти до Приднестровья, отсечь Украину от Приднестровья и снять эту проблему», — сказал Мигранян.