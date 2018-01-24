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Ответ на джавелины: Часть армии Южной Осетии войдет в состав Вооруженных сил России
Часть подразделений Вооружённых сил (ВС) Республики Южная Осетия войдёт в состав Вооружённых сил РФ. Соответствующее соглашение между двумя странами ратифицировала сегодня Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Цель соглашения – обеспечение безопасности в этом значимом для нас регионе. Отдельные подразделения ВС Южной Осетии войдут в состав российской армии. Кроме того, будет осуществляться прием по контракту желающих», — сказал депутат Казбек Тайсаев.
Его коллега Александр Шерин призвал активнее использовать российскую армию в странах СНГ.
«Мощь вооруженных сил должна использоваться по назначению. Надо нам не стесняться увеличивать наше присутствие в других странах. Если американцы в наглую поставляют «джавелины» грузинской армии, нам тоже не надо стесняться и проводить соответствующие мероприятия с нашими дружественными странами», — сказал Шерин.
Метки: Южная Осетия
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