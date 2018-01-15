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15.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Политика, Украина

Озвучен сценарий самоубийства Порошенко


Петр Порошенко вряд ли сможет задействовать сценарий введения военного положения на Украине для сохранения власти. Украинский президент не имеет популярности, поэтому попытка установления диктатуры тут же обернется крахом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что власть скатится к военному положению. Военное положение для нынешней власти – абсолютное самоубийство. Ну не будет выполняться это военное положение. Оно просто ускорит разрушение структур власти.

Военное положение и диктаторские формы управления допустимы только при условии популярного диктатора. Если диктатор относительно популярен, или тот, кого он сверг крайне непопулярен, тогда можно создать авторитарную, диктаторскую форму управления, и то ситуативно, не на долгое время.

Поскольку Петр Алексеевич не очень популярен система государственной власти полуразрушена, механизмов введения такого авторитарного управления даже через военное положение нет (ситуация с Саакашвили – яркий тому пример), то введение военного положения – самоубийство. Оно сразу запустит таймер отсчета окончания власти Петра Алексеевича.

И, скорее всего, это будет измеряться максимум неделями», — сказал эксперт.

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