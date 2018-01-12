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12.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Медицина, Политика, Украина

Пациенты психбольницы взяли власть в свои руки


Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не сумеет пройти независимую международную психиатрическую экспертизу

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, отметивший, что Украина, по сути, оказалась в состоянии «внешнеполитического дефолта».

«Украина имеет талант. Согласитесь, побить горшки с теми странами, которые априори изначально были дружественно настроены, создать точки напряженности еще с целым рядом стран — выдающийся результат», — сказал эксперт.

Он также добавил, что поддерживает инициативу министра иностранных дел Украины Павла Климкина об обязательной психиатрической экспертизе для претендентов на работу в системе МИД Украины.

«Но в стране, где пациенты захватили власть, нужна внешняя экспертиза. Поэтому приглашать психиатров, очевидно, надо из-за рубежа. И тут у меня возникают сомнения, что наш министр иностранных дел сумеет пройти независимую психиатрическую экспертизу, судя по «выдающимся» результатам его работы и внешнеполитическому дефолту, к которому под его руководством пришел украинский МИД», — полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что Кабмин Украины обязал кандидатов на дипломатическую службу проходить обязательную психиатрическую проверку. В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан МИД Украины для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипломатической службы.

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