04.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Паника на марше Саакашвили: «Наш враг с Востока шаг за шагом идет к своей цели»

В Киеве возобновились протестные акции «Руха новых сил» Михаила Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Первый в этом году марш против Петра Порошенко прошел по центру Киева. Поскольку маршрут его пересекался с маршрутом другого мероприятия, саакашвилевцам не дали пройти Крещатиком, что они истолковали как козни власти с целью вызвать столкновения.

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«Было постановление Банковой, чтобы сделать параллельное мероприятие и заблокировать Крещатик, чтобы были столкновения, но этого не будет. У нас уже есть опыт, я знаю, на что они способны. Мы будем спокойно двигаться», — заявил Саакашвили перед началом акции. При появлении во главе основной колонны участники марша кричали «Молодец!» и жали ему руки.

Во время марша активисты кричали «Порошенко, Янукович, ваши нары будут рядом!», «Банду геть!», «Слава нации смерь врагам!» и пр.

Большую часть марша перед основной колонной шла колонна радикалов-участников палаточного городка перед Верховной Радой в униформе. Боевики также цепью окружали Саакашвили на марше, а позже, во время митинга, стояли в толпе рядом со сценой.

У памятника Богдану Хмельницкому шествие остановилось, и ведущий с машины заявил что мероприятие является продолжением «шествия наших великих завоевателей и князей и великого полководца Богдана Хмельницкого».

Проходя мимо здания СБУ на Владимирской, участники шествия кричали «Ганьба главе СБУ!», а проходя мимо здания МВД – «Продажным ментам трижды ганьба, ганьба, ганьба! Порядочным полицейским трижды слава, слава, слава!».

На Европейской площади прошел митинг, на котором высказывали свои претензии к действующему президенту и требовали его отставки.

Ветеран националистического движения Степан Хмара завил, что Порошенко находится в сговоре с Владимиром Путиным, о чем свидетельствует его стремление выполнить Минские соглашения.

«Наш враг с востока шаг за шагом идет к своей цели – так называемому выполнению Минских соглашений. Это – план Путина по поэтапному разрушению украинского государства. И вы видите, как упрямо Порошенко, который в сговоре с Путиным, пытается осуществить этот план. Даже после того, как принят закон вроде бы про деоккупацию где вроде бы Россия названа оккупантом и т.д. Он повторяет, что только выполнение Минских соглашений что-то принесет Украине. Над Украиной нависла угроза – нам пытаются навязать международных миротворцев. Это очень опасно – если это произойдет, то Украину сразу будут заставлять провести выборы на оккупированных территориях, где будет анклав, полностью подчиненный России», — сказал он.

Хмара также напомнил, что «Порошенко вместе с подчиненной ему Верховной Радой на год продолжил антиконституционный и опасный для Украины закон про т.н. самоуправление в отдельных районах Донбасса», чтобы дать возможность провести там выборы.

Еще одна претензия к Порошенко – высокие коммунальные тарифы.

Депутат Егор Соболев заявил, что Порошенко как верховный главнокомандующий виноват в гибели украинских военных в Иловайском котле и сравнил нынешнего президента с Виктором Януковичем, который использовал елку для того, чтобы не давать противникам проводить митинг на Майдане.

«А Порошенко хуже, он использует для этого национальные флаги», — заявил Соболев, имея в виду конструкции с флагами Украины, которыми был заставлен Майдан и которые стали предлогом для отказа в проведении митинга там.

Саакашвили заявил, что Порошенко должен уйти сам, иначе ему не избежать народного гнева.

«Если он сейчас уйдет сам, избежав кровопролития, ему многое простят и оставят его в покое. Но если он и дальше будет репрессировать людей, тогда наказание будет суровым, от народного гнева его ничего не спасет», — сказал он.

Следующий митинг был объявлен на 18 февраля, туда активисты «пригласили» Порошенко – он должен выйти к народу и заявить об отставке. К этому сроку Саакашвили также обещал представить «альтернативное правительство и десяток новых кандидатов в президенты».