23.12.2017, Киев, Ольга Козаченко

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Паника в киевских СМИ: Война началась в тылу Украины

Украине приходится воевать не только в Донбассе, но также в своем глубоком тылу. Об этом пишет киевский журнал «Фокус».

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Издание утверждает, что сегодня, помимо конфликта в Донбассе, Украина «испытывает на себе альтернативные инструменты гибридной войны».

В качестве примера приводится имевшая место летом этого года масштабная кибератака, от которой пострадали ряд государственных учреждений Украины, в результате чего стало очевидно, что «к новому типу угроз украинцы не готовы», как не готовы оказались и угрозам старым.

«За год в стране, в основном в глубоком тылу, случилось несколько громких убийств и покушений: застрелен беглый российский политик Денис Вороненков, подорваны разведчики Максим Шаповал и Александр Хараберюш, убиты добровольцы Тимур Махаури и Амина Окуева, после взрыва у телеканала «Эспрессо» погибли два человека, ранен народный депутат Игорь Мосийчук. Почти в каждом из этих случаев российский след — если не приоритетная, то одна из главных версий. Судя по всему, гибридная война в украинском тылу будет продолжаться еще долго», — приходит к выводу журнал.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», заявил, что ДНР начала мстить Украине за убийство «Гиви».