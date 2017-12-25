25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Папа Римский хочет задуть «ветры войны» над Украиной

В Ватикане по случаю сегодняшнего католического Рождества Папа Римский Франциск присоединился с украинцами к Молитве Мира для «дорогой украинской земли» в Соборе Святого Петра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает посольство Украины при Святом престоле (Ватикан).

Во время воскресной молитвы «Ангелус Господень» Папа Франциск поздравил в несколько тысяч украинское общество, которое присутствовало на площади Святого Петра в Ватикане.

В своем послании глава католической церкви призвал молиться за мир и прилагать усилия для того, чтобы его достичь.

«Сегодня, когда над миром дуют ветры войны, а уже неактуальна модель развития и в дальнейшем порождает общечеловеческую, общественную и экологическую деградацию, Рождество заново возвращает нас к знаку Ребенка, приглашает распознать Его в лицах детей», — сказал Папа Франциск, вспоминая о жителях стран, где не прекращаются конфликты, в частности, Святой Земли, Ближнего Востока, ряда африканских стран, Венесуэлы и Украины.