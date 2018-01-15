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15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Политика, Религия, США, Украина

Папа Римский заявил, что боится ядерной войны


Папа Римский Франциск во время своей поездки в Чили и Перу прокомментировал случай, когда Гавайях вызвал панику фальшивый сигнал предупреждения о ракетном ударе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, что мы находимся на самой границе. Я действительно боюсь этого. Одного случая может быть достаточно, чтобы ускорить ситуацию,» — сказал Папа Франциск, отвечая на вопрос, обеспокоен ли он возможностью начала ядерной войны.

О Гавайях или КНДР Папа не вспоминал.

Отмечается, что понтифик и ранее отмечал опасность ядерной войны, и в ноябре прошлого года он, по сути, укрепил учение Католической церкви против ядерного оружия, заявив, что страны не должны хранить ее даже с целью сдерживания.

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