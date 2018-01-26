26.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Донбасс, Минский процесс, Россия, Украина

Парадокс года: Для признания РФ «агрессором» Киеву придется отменить закон о «деоккупации» и признать особый статус Донбасса


Украинские политики, заявляющие, что не имеет значения резолюция ПАСЕ о гуманитарных последствиях войны в Донбассе, требующая отменить скандальный закон, признающий Донбасс «оккупированной территорией», совершают огромную ошибку.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, напомнивший, что в Верховной Раде исключили упоминание о Минских соглашениях в принятом законе о так называемой «реинтеграции Донбасса».

«И буквально через неделю после утверждения этого скандального закона ПАСЕ говорит, что любое решение по Донбассу обязательно должно базироваться на пунктах Минских соглашений. Кто-то может сказать, мало ли что сказала ПАСЕ. Но я напомню, что ПАСЕ является единственной международной структурой официально признавшей Россию агрессором. Ни одна другая структура этого не сделала. Поэтому если решения ПАСЕ нам по боку, то значит, извините, и Россия не агрессор на официальном международном уровне», — сказал Волошин.

По его словам, нельзя действовать по принципу «здесь вижу, а здесь не вижу».

«Если мы согласны с решением ПАСЕ, признавшей Россию агрессором, что везде используем как усиление украинской позиции в международном суде ООН, в переговорах, на уровне Совбеза ООН и так далее, то точно так же мы должны уважать и другие решения ПАСЕ.

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