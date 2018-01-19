 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
19.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  3 855 просмотров
Скандал, Украина, Энергетика

Парадоксы «энергонезависимости»: Вслед за антрацитом Украина будет импортировать из РФ и газовый уголь


Только за прошлый год, несмотря на блокаду Донбасса, Украина импортировала из России антрацита на три миллиарда долларов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом с трибуны Верховной Рады сообщил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В прошлом, 2017 году, Украина купила почти 16 миллионов тонн российского угля, за который было заплачено почти три миллиарда долларов. На Волыни не могут найти миллиард гривен, чтобы достроить шахту, добывать антрацитовый уголь, чтобы наши шахтеры имели возможность работать и зарабатывать, месяцами не выплачивают зарплаты по другим объединениям. Вместе с тем почти три миллиарда долларов потратили на приобретение импортного угля», — возмутился Ляшко.

По словам политика, в будущем придется закупать в РФ еще и уголь газовой группы.

«Если мы раньше импортировали из-за границы, вследствие, в том числе блокады Донбасса, только антрацитовую группу угля, то отсутствие государственной политики развития угледобывающей отрасли приведет к тому, что в этом году мы будем уже импортировать 40-50% газовой марки угля. Я уже не говорю о том, что недавно «Нафтогаз» заявил, что возобновляет закупки российского газа», — сказал депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть