19.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Парадоксы «энергонезависимости»: Вслед за антрацитом Украина будет импортировать из РФ и газовый уголь

Только за прошлый год, несмотря на блокаду Донбасса, Украина импортировала из России антрацита на три миллиарда долларов.

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Об этом с трибуны Верховной Рады сообщил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В прошлом, 2017 году, Украина купила почти 16 миллионов тонн российского угля, за который было заплачено почти три миллиарда долларов. На Волыни не могут найти миллиард гривен, чтобы достроить шахту, добывать антрацитовый уголь, чтобы наши шахтеры имели возможность работать и зарабатывать, месяцами не выплачивают зарплаты по другим объединениям. Вместе с тем почти три миллиарда долларов потратили на приобретение импортного угля», — возмутился Ляшко.

По словам политика, в будущем придется закупать в РФ еще и уголь газовой группы.

«Если мы раньше импортировали из-за границы, вследствие, в том числе блокады Донбасса, только антрацитовую группу угля, то отсутствие государственной политики развития угледобывающей отрасли приведет к тому, что в этом году мы будем уже импортировать 40-50% газовой марки угля. Я уже не говорю о том, что недавно «Нафтогаз» заявил, что возобновляет закупки российского газа», — сказал депутат.