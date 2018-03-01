01.03.2018, Херсон, Максим Карпенко

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Партизаны в Херсоне атаковали монумент боевикам АТО

Сегодня ночью неизвестные разрисовали свастикой портреты украинских боевиков т.н. «АТО» и написали «Россия» под украинским гербом на мемориале «героям небесной сотни» в Херсоне.

Об этом в своем блоге заявил настоятель местного филаретовского храма Андрей Калита, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он призвал покончить с «толерантностью» на Украине.

«Пришел сегодня в храм и ужаснулся. Через дорогу есть мемориал Героям Небесной сотни и погибшим участникам войны с Россией. Мы долго будем говорить про толерантность во время войны?», — написал филаретовец.