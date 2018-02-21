21.02.2018, Москва, Николай Кузнецов

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Парубий чудом избежал смерти

Возглавлявший отряды штурмовиков Евромайдана — нынешний спикер Верховной Рады Андрей Парубий должен был погибнуть от пули в спину зимой в 2014 году и пополнить ряды т.н. «небесной сотни».

Об этом на российском телеканале «Россия-1» рассказал экс-нардеп Украины Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что сейчас всем понятны заказчики и организаторы массового убийства на Майдане. Данные преступники находятся в высших эшелонах украинской власти. Непосредственные организаторы данного преступления – это Пашинский, Турчинов и Парубий.

Что касается Парубия, то он в последний момент якобы заболел, потому что его тоже хотели ликвидировать, потому что он сумасшедший человек, и он никому не нужен», − заявил Марков.