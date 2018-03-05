05.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Политика, Права человека, Украина

Парубий готовит новую гадость венграм, румынам, полякам и русским


Взамен отмененного Конституционным судом языкового закона «Кивалова-Колесниченко» на Украине могут принять новый, жестко ограничивающий права национальных меньшинств. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политолог Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, «под сукном» у спикера Андрея Парубия лежит несколько таких проектов закона о языке.

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«Я понимаю, если бы этот отменили, но новый какой-то внесли, и было бы понимание, что хотят исправить ошибки, поменять авторов, доработать. Но здесь такого нет.

Те инициативы, которые лежат в парламенте, а языковых законов несколько лежит в парламенте, они просто тоже на паузе, где-то там под сукном у Парубия лежат до лучших времен. Там, кстати, ситуация может быть еще менее лояльной. И там настроение у соседей еще больше может портиться. А кто это все будет исправлять, и сколько?», — заявила Решмедилова.

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