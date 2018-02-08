08.02.2018, Киев, Игорь Петров
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НАТО, Политика, Украина

Парубий пообещал затащить обломки Украины в НАТО


Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил сегодня на заседании, что видит будущее Украины в составе НАТО., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«8 февраля 1994 года Украина подписала рамочный документ программы НАТО «Партнерство ради мира». С того дня начался путь Украины в НАТО.

В этом документе сказано: «Это партнерство начинается как выражение совместной убежденности в том, что стабильность и безопасность в Евроатлантическом регионе может быть достигнута лишь путем сотрудничества и совместных действий».

Это был первый шаг на пути в НАТО и, коллеги, мы этим парламентом проголосовали за скорейшее вступление Украины в НАТО. Это – гарантия нашей безопасности, особенно во время отражения российской агрессии, и я убежден, что Украина будет в НАТО, и мы этот путь совместно завершим», — сказал Парубий.

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