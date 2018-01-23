23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Образование, Общество, Политика, Украина

ПАСЕ приняла резолюцию о языках нацменьшинств, которую критиковала Украина


Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о языках нацменьшинств, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщается на официальной странице ПАСЕ.

В резолюции и рекомендации, которая базируется на докладе Розы Хоффманн (Венгрия, EPP / CD), Ассамблея отметила, что только 25 из 47 государств-членов ратифицировали собственную хартию Совета Европы о поощрении языкового многообразия, а также некоторые из них не представили доклады своему контролирующему органу.

Парламентарии настоятельно призвали правительства сотрудничать с механизмом мониторинга устава, а также осуществить ряд других мероприятий для поддержки выступающих меньшинств или региональных языков во всей Европе.

Кроме того, ПАСЕ призвала государства-члены Совета Европы делать больше для защиты языков меньшинств и призвала к созданию ежегодной премии для стран, которые активно продвигают их использование.

Сообщается, что резолюция была принята анонимным голосованием.

Ранее проект этой резолюции, подготовленный представителями Венгрии, критиковали украинские делегаты в ПАСЕ.

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