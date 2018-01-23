|753 просмотров
ПАСЕ приняла резолюцию о языках нацменьшинств, которую критиковала Украина
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о языках нацменьшинств, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сообщается на официальной странице ПАСЕ.
В резолюции и рекомендации, которая базируется на докладе Розы Хоффманн (Венгрия, EPP / CD), Ассамблея отметила, что только 25 из 47 государств-членов ратифицировали собственную хартию Совета Европы о поощрении языкового многообразия, а также некоторые из них не представили доклады своему контролирующему органу.
Парламентарии настоятельно призвали правительства сотрудничать с механизмом мониторинга устава, а также осуществить ряд других мероприятий для поддержки выступающих меньшинств или региональных языков во всей Европе.
Кроме того, ПАСЕ призвала государства-члены Совета Европы делать больше для защиты языков меньшинств и призвала к созданию ежегодной премии для стран, которые активно продвигают их использование.
Сообщается, что резолюция была принята анонимным голосованием.
Ранее проект этой резолюции, подготовленный представителями Венгрии, критиковали украинские делегаты в ПАСЕ.
Метки: ПАСЕ, резолюция, языки нацменьшинств
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.