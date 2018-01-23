23.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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ПАСЕ все больше разочаровывает Украину

Новый глава ПАСЕ Николе Николетти, возглавив организацию, сразу же призвал к поиску компромиссов с Россией, пишет в своем блоге экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

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«Большинство членов ПАСЕ от «ура-патриотических» фракций в своей прошлогодней борьбе с президентом Ассамблеи Педро Аграмунтом так и не поняли, что члены ПАСЕ были возмущены не фактом сотрудничества испанца с россиянами, а тем, что в основе такого сотрудничества лежала коррупция. Как и в отношения Аграмунта с азербайджанцами.

В ходе борьбы ярым обличителем взяточничества в Ассамблее выступил лидер социалистов Микелле Николетти, что не мешало ему всегда быть сторонником (идейным, а не купленным) активного диалога с Москвой. Сегодня Николетти возглавил ПАСЕ с большим авторитетом борца с коррупцией. И сразу призвал к поиску компромиссов с РФ.

И дело не том, что наши «националисты» своей ярой кампанией против Аграмунта помогли Николетти сформировать необходимый принципиальный образ. А в том, поймут ли они, наконец, что «токсична» (как они любили говорить) не Россия, а именно коррупция», — отмечает Волошин.

Стоит отметить, что складывающаяся в ПАСЕ текущая ситуация не на шутку обеспокоила украинскую пропаганду.

Так, украинская журналистка Татьяна Высоцкая, находившаяся в Страсбурге во время открытия очередной сессии ПАСЕ, написала, что генсек Совета Европы Ягланд призвал сохранить «уникальное правовое пространство от Владивостока до Лиссабона».

«Процесс пошел. Россию вернут», — полагает Высоцкая.

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пришла в ужас от заявлений главы Совета Европы.

«Генсек СЕ Янгланд, которого украинские эксперты назвали крупнейшим дипломатическим разочарованием 2017 года, в своей речи в ПАСЕ пошел еще дальше, чем обычно, и заявил, что аннексия и оккупация не могут быть основаниями для санкций. Мол, только прямое нарушение 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, такие, как смертная казнь, пытки, принудительный рабский труд», — возмутилась вице-спикер ВР.

По ее словам, для украинской делегации в ПАСЕ предстоит тяжелая сессия и тяжелый год», поскольку, «многие европейцы стремятся закрыть глаза на очевидные вещи».