09.02.2018, Донецк, Алексей Долгинцев-Межевой

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Печальная дата: Донецк не на связи

На днях исполняется ровно месяц, как в Донецке и Луганске произошло знаковое событие — днем мобильные телефоны горожан перестали принимать сигнал последнего украинского оператора Vodafone (ранее МТС-Украина), который работал на территории ДНР и ЛНР. Произошло это 11 января 2018 года.

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Напомним, что еще раньше прекратили свою деятельность два других оператора — Lifecell и Киевстар. Сигнал исчез не только в Донецке, но и на всей территории как ДНР, так и ЛНР (исключение — небольшие кусочки, куда просто доходит сигнал с контролируемой правительством Украины территории).

По городу, как это всегда бывает, поползли самые невероятные слухи, начиная с того, что Водафон сам решил прекратить работу с неподконтрольной территорией, заканчивая тем, что, мол, это сделано специально, чтобы увеличить продажи местного оператора «Феникс»). Тем более, что мгновенно на всех почтовых отделениях выстроились громадные очереди за стартовыми пакетами.

Для того, чтобы приобрести стартовый пакет, люди на Главпочтамте занимают очередь с 5 утра, и если повезет, днем можно получить не более двух номеров на один документ, а всего Главпочтамт в сутки может реализовать не более 300 номеров. Не секрет, что жители республики, не очень охотно становились абонентами местного оператора из-за крайней ограниченности действия «Феникса». На Украину, как и в другие страны, кроме России, позвонить с него невозможно, во всяком случае, напрямую, никакого роуминга, кроме территории РФ, нет.

Для многих жителей республики подобное отключение — настоящее бедствие не только потому, что у многих остались родственники, друзья на территории, подконтрольной Киеву, и они не могут нормально с ними общаться. Тут проблема намного более серьезная.

Не секрет, что огромное количество проживающих в непризнанных республиках людей, активно получают всевозможные социальные выплаты и пенсии, выплачиваемые правительством Украины, при этом реально проживая на территории ЛДНР, и лишь выезжая на всевозможные проверки, регистрации, идентификации и т.д.

Напомним, что по законам Украины, любые социальные выплаты гражданам Украины, которые не выехали на постоянной основе на так называемую “подконтрольную территорию” не производятся. Это касается не только пенсионеров, а и любых социальных выплат. Подавляющее большинство пенсионеров республики занимаются так называемым «пенсионным туризмом».

Одним из главных условий получения любых выплат, является проверка действительного проживания лица по указанному им в справке переселенца адресу. О такой проверке пенсионера (или любого адресата соцвыплат), работники социальной службы Украины, обязаны предупредить за несколько дней до проверки по телефону. В этом и состоит весь неприятный момент.

«Раньше проверяемое лицо успевало, как правило, приехать по адресу, указанному в справке, пройти ее и благополучно уехать домой и ожидать смски о зачислении средств на банковскую карту, – рассказывает дончанка Алина К., которая время от времени сопровождает свою мать в Краматорск, решать проблемы с пенсионными выплатами. — Теперь же, проверяемое лицо, которое раньше успевало все сделать, не узнает об этом, что влечет за собой лишение всех выплат, восстановить которые можно, но на это уходят месяцы, много сил, а главное здоровья. А ведь многие, на свои две пенсии содержат детей и внуков».

Бьет отсутствие связи и по мелкому бизнесу.

«У меня, если так можно выразиться, «сетевой бизнес». Я вожу из Киева товар. Какой говорить не буду, чтобы не подставляться. Всеми правдами и неправдами провожу его через линию разграничения. Это очень тяжело, поверьте. Трудности невероятные. Просто украинская сторона, как вы знаете, установила экономическую блокаду, — делится своими проблемами Фёдор К., молодой, не очень богатый донецкий бизнесмен, которому, чтобы выжить в трудных экономических реалиях Донбасса нужно много работать. — Потом распределяю товар среди клиентов. Среди них много людей пенсионного возраста.

Они живут не в Донецке, а в маленьких городках и поселках под Донецком, Макеевкой и Горловкой. Интернетом и смартфонами не пользуются. Только кнопочными телефонами. А это значит, что ни по Вайберу, ни по Вотс апу, ни по Телеграму им не дозвонишься, ни в Фейсбук, ни Вконтакте, ни в Одноклассниках не напишешь. Без мобильной связи с ними связи нет. Всё, клиент пропал. Вот хочу из Киева уточнить для них заказ, а как связаться, не знаю. В итоге обороты резко падают.

К тому же я им даю товар на реализацию, деньги мне они возвращают потом. Вот и сейчас они должны возвратить мне деньги, но как они сами со мной на связь выйдут. Короче, бизнес почти стал».

Но если на территории ЛНР связь была восстановлена довольно быстро, то перспективы ДНР в этом вопросе пока туманны. О важности этой темы можно судить по тому факту, что во время последней встречи Курта Волкера и Владислава Суркова обе стороны выразили редкое единодушие, что связь нужно восстанавливать.

Вопрос поднимался на заседаниях контактной группы в Минске, но дальше взаимных обвинений дело пока не движется. А тем временем люди ждут, что стороны конфликта хоть по такому пустяковому с точки зрения геополитики, но важному для простого человека вопросу договорятся.