29.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Перебежавший из РФ на Украину журналист жалуется, что российская молодежь поддерживает Путина

Россияне безоговорочно поддерживают своего лидера Владимира Путина и готовы пойти войной на Украину, если получат соответствующий приказ.

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Об этом в эфире «Радио свобода» заявил беглый российский журналист-либерал Аркадий Бабченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если вы спрашиваете, если Путин пошлет их на Киев, пойдут ли они? Пойдут, да», — уверен Бабченко.

Он также с сожалением отметил, что молодежь все равно готова поддерживать Путина, хотя и настроена более либерально.

«Вот, эта «тверк-революция», которая недавно произошла. Ну, на мой взгляд, это замечательно, все студенты взорвались и начали тоже танцевать в труселях под «Satisfaction». С одной стороны, это, безусловно, замечательно. С другой стороны, я смотрю на это и мне становится грустно, потому что я понимаю, что эти люди, эта молодежь, она все таки хочет не свободы, не европейского выбора, она просто хочет свой «совок» с тверком и труселями. Просто чуть более модифицированным…

Например, когда я смотрю на студентов МЧС, танцующих тверк в труселях, я понимаю, что тверк-то они танцуют, но завтра они закончат свою академию, а послезавтра поедут в Сирию и не то, что поедут, а проситься еще туда будут», — огорчился журналист, перебравшийся на ПМЖ на Украину.