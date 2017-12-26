26.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Перед Новым годом Полторак похвастался в картинках своими достижениями

Министерство обороны Украины отчиталось о проделанной работе за 2017 год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Результаты на своей странице в соцсети Facebook опубликовал руководитель ведомства Степан Полторак.

Так, среди достижений реформы в оборонной сфере министр указал усовершенствование системы управления и оборонного планирования, увеличение количества тактических учений на бригадном и батальонном уровнях с использованием более 650 стандартов НАТО в процессе подготовки военных.

Также Полторак напомнил об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, переходе более 20 в/ч на новую систему питания, создании оперативного резерва в составе почти 140 тысяч штыков, формировании учебных центров и институтов.