01.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Выборы, Киев, Местная власть, Мнение, Общество, Политика, Украина

Перед выборами Порошенко сделает ставку на региональные элиты и тех, кто «живет желудком» — эксперт


В преддверии президентских выборов Петр Порошенко пытается договориться с региональными элитами о своей поддержке.

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Такие мнение на пресс-конференции в Киеве высказал Андрей Золотарев — глава центра «Третий сектор», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президентская команда лихорадочно ищет точки, которые можно было бы явить, как результат их деятельности. Будут пытаться более доказательно, не только на уровне абстрактных лозунгов, начиная от децентрализации», — говорит он.

Кроме того, по словам Золотарева, Порошенко делает ставку на региональные элиты, и эта ставка может оказаться вполне успешной.

«Что делают региональные лидеры? Они формируют пул управляемого электората, абсолютно аполитичного, который живет желудком. На уровне мажоритарного округа я видел реестры на 10-15 тыс. чел», — говорит эксперт.

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