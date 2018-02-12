12.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Перемога: Порошенко удалось вытурить Саакашвили в Польшу

Задержанного сегодня в Киеве Михаила Саакашвили депортировали в Польшу, откуда он прибыл на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до сведения Михеила Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку», — отмечают в ведомстве.

Слободян напомнил, что 22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

«С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях государственной миграционной службы в признании его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите. Так, в соответствии с приведенными выше судебными решениями данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство», — указал чиновник..

При этом ТСН.ua со ссылкой на собственные источники сообщила, что Саакашвили не депортировали, а он улетел чартерным рейсом из Украины в Польшу около 16:00 по киевскому времени.

«Это не депортация, а реадмиссия — возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл», — утверждает ТСН.

В свою очередь, советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков также дал понять, что Саакашвили уже покинул страну.

«Улетел», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», Саакашвили был задержан сегодня людьми в камуфляжной форме в грузинском ресторане «Сулугуни» в центре Киева после сытного обеда и увезен в неизвестном направлении.