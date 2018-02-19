19.02.2018, Киев, Игорь Петров

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«Перемога» Украины в Стокгольмском арбитраже обернулась миллиардами убытков

Власти Украины врали, пытаясь представить решение Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» очередной «перемогой». На самом деле, Киев не только должен согласно этому решению выплатить «Газпрому» 2 миллиарда долларов, но и заплатить штрафные санкции за просрочку выплаты, причем, сумма санкций постоянно растет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы теперь ждем. Победа по контракту на поставку газа плавно перетекла в ожидание решения по иску на транзит. Потому что победа по контракту на поставку газа обернулась потерей двух миллиардов долларов, с процентам – потому что пеня насчитывается.

У нас никто текста не видел – ни журналисты, ни эксперты, он закрыт. Даже правительство, даже Гройсман не видел, какой вердикт вынес Стокгольмский арбитраж. Но, по заявлениям сторон и косвенным признаниям руководства «Нафтогаза», Украина должны будет заплатить 2 миллиарда долларов. В какой срок?

Ежедневно капает 600 тысяч долларов с хвостиком – проценты и пеня. Штрафные санкции. Соответственно, каждый месяц набегает дополнительные (почти) 20 млн к этим двум миллиардам.

«Нафтогаз» ждет, что решение по транзитному контракту будет в пользу Украины, и это перекроет «победу» Нафтогаза по решению Стокгольмского арбитража по поставке газа», — сказал Землянский.

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко считает, что Украина зря рассчитывает на победу в споре по транзиту.

«Скорее всего, такого не случится. Стоимость транзита (через) ГТС Украины на сегодня выше, чем стоимость транзита «Северным потоком». Поэтому никакие аргументы, что здесь была нерыночная цена, суд убедить не смогут в принципе, поскольку существует аналогичный транзитный путь с более низкой ценой», — сказал эксперт.