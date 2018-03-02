02.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Перемога в Стокгольмском арбитраже обернулась зрадой: Украина попала в ловушку «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» подложил «свинью» европейским партнерам, затеяв судебный спор с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Теперь все дальнейшие переговоры о поставках газа через Украину будут затягиваться, неопределенной остается судьба транзита после 1-го января 2020-го года, когда закончится срок действия нынешнего договора, подписанного еще в 2009-м году. А «Газпром», тем временем, усиленными темпами строит газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые пойдут в обход Украины, а украинскую газотранспортную систему, которая окажется ненужной, уже фактически отдали в управление европейцам.

Об этом в своем блоге пишет украинский эксперт рынка энергетики Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, украинские чиновники преждевременно объявляют о победе в суде – говорить об этом можно было, лишь получив деньги от «Газпрома», а российская сторона как раз платить Украине и не собирается – готовит апелляцию.

«Конкретным результатом будет выплата 2,5 млрд. долл. со стороны «Газпрома». А пока этого не произошло, то это означает, что судебный процесс продолжается… Теперь стоит поставить под сомнение ожидания «Нафтогаза» купить дешевый российский газ. Ведь будет нерешенным вопрос выполнения решения суда со стороны «Газпрома». Соответственно, средняя цена на газ в 2018 году будет точно выше 300 долл. за 1000 куб. м. А правительству не удастся так легко отказать МВФ и оставить для населения или действующую цену на газ, или вообще ее снизить, как планировали», — пишет Корольчук.

Однако главным результатом судебного спора, по его мнению, является потеря Украиной перспектив транзита российского газа – и это будет настоящей «подставой» для европейцев, которым Киев планирует передать в управление свою ГТС.

«Нафтогаз» попал в ловушку, которую сам расставлял «Газпрому» в течение последних 4 лет. Суть такого поведения заключается в игнорировании переговорного процесса… Теперь «Газпром» может занимать аналогичную практику игнорирования», — пишет Корольчук.

«Нафтогаз» подложил свинью своим будущим европейским партнерам, которые уже потихоньку обживаются в компании ОАО «Магистральные газопроводы Украины»… В «Нафтогазе» упорно избегают озвучивать одно — какой будет дальнейшая судьба транзита газа через Украину и речь идет о перспективе 2020-2050 гг… Транзитный потенциал Украины может быть сведен к нулю. И «Северный поток-2» и «Турецкий поток» — тому свидетельство… Обменять транзитные перспективы Украины на следующие 30-50 лет на 2,5 млрд. долларов — это войдет в учебники истории антипиара собственной страны и разрушения репутации Украины как транзитного государства», — резюмировал Корольчук.