26.01.2018, Харьков, Марк Старолисов

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Переселенцам из Донбасса в Харькове не рады?

Социологи-иностранцы сделали открытие: сложнее всего переселенцам и беженцам из зоны боевых действий приходится в Харьковской области. Я не могу судить, как там по Украине в целом, но в нашем регионе тяжко и переселенцам, и харьковчанам от их наплыва.

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Мониторинг проводила эксперт программы «Советник по вопросам временно перемещенных лиц» Ирина Лоюк , которая внедряется канадской неправительственной федерального уровня организацией Stabilization Support Services при поддержке посольства Великобритании в Украине. Более того, по ее мнению, в Харьковской области зафиксирован угрожающий уровень нетерпимости к отдельным группам населения, что вызывает необходимость принятия срочных мер. Какие именно, организаторы опроса не уточняют. Так что же беспокоит и местных, и пришлых?

Дороже всего, по данным этого опроса, аренда жилья обходится приезжим в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. И действительно, ситуация с арендой жилья заставляет переселенцев конкурировать с местными жителями на рынке далеко не самых низкооплачиваемых специальностей. Ведь доход, например, неместного учителя зачастую обессмысливается оплатой съемной квартиры. Так что им приходится искать себе более «хлебную» работу, на которую и так стоит очередь из своих. Это в советские времена у каждого уважающего предприятия были общежития и служебное жилье, чтобы поселить нужных иногородних сотрудников, теперь так далеко не у всех, и жилищный вопрос, по большей части, — дело рук самих переселенцев. Кроме того, снять жилье приезжему, особенно из Донбасса, тоже нелегко: харьковчане-собственники не очень-то стремятся связываться с теми арендаторами, у которых есть проблемы с документами. А бумаги, как известно, в полном порядке далеко не у всех прибывших за последние годы.

Еще один тонкий момент — это непонимание жителями нашего региона, настроенными к украинской власти, мягко говоря, недружелюбно, зачем люди переселяются туда, откуда пришли их убивать и лишать имущества. Более того, среди приехавших сюда наиболее заметны те, кто и раньше не разделял позиции своих земляков на Донбассе. Конечно, за это время мы все уяснили, что не всякий беженец поедет в Россию из-за сложной процедуры укоренения там, но все же интересно, почему у нас оказалось так много вынужденных гостей? Сколько их?

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага сообщил, что в Харьковской области проживают 200 тысяч внутренне перемещенных лиц. Из них 122 тысячи официально зарегистрированы и получают социальную помощь, гарантированную государством. И это легальных! По разным оценкам, всего в разное время на нашей территории одновременно находилось от 250 до 350 тысяч перемещенных лиц. Это 8—14% от количества постоянного населения области. Так что сами понимаете, принять и дождаться обустройства такого количества людей ох как непросто.

Местные жители и их избранники замечают, что переселенцы укореняются. «Данные соцопроса, проведенного в начале года, свидетельствуют о том, что 40% переселенцев, даже при условии завершения боевых действий на востоке, не планируют возвращаться на Донеччину и Луганщину. Многим из них уже некуда возвращаться, — отметил председатель облсовета Сергей Чернов, — около 5% средств из областного бюджета мы направляем на поддержку переселенцев. Это ощутимая сумма, которую мы отвлекаем от программ развития области. К примеру, со 190 тысяч переселенцев 130 тысяч получили медицинскую помощь, из них 60 тысяч — стационарную».

Почему местные жители так обеспокоены? Ведь Донбасс всегда был одним из привычных резервуаров для пополнения рабочей силы у нас, и серьезной разницы ни в ментальном, ни в языковом плане у регионов между собой нет. Да, количество, аренда, изменения на рынке труда, но…

Есть момент, о котором умалчивают авторы опроса, не конкретизировав, откуда эти самые переселенцы, ведь к нам приезжают не только вынужденно. Харьковчане обеспокоены своими новыми соседями. Причем куда больше их волнуют не беглецы из соседних регионов (те либо уедут, либо станут неотличимыми от местных) и даже не выходцы из арабских стран, фактически создающие здесь параллельные сферы торговли и обслуживания (их более 4 тыс., и они не пытаются ни раствориться, ни навязать всем свои обычаи), а попытки заселяющихся в город и область галичан закрепиться здесь и переформатировать местную этнорелигиозную ситуацию. Вот их-то на наших улицах мы замечаем сразу и легко отличаем от донбассовцев или мирно работающих иностранцев.