25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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«Первый тост — за Холокост»: Одесса проснулась с антисемитскими надписями

В Одессе минувшей ночью неизвестные разрисовали антисемитскими надписями и эсэсовским символом «вольфсангель», также известным, как «волчий крюк», целый ряд зданий, в которых располагаются еврейские национальные и религиозные организации.

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Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на сообщения в соцсетях и видеосвидетельства, выложенные на Youtube.

В частности, от действий антисемитов пострадали синагога на улице Жуковского, Музей Холокоста памяти жертв фашизма на Малой Арнаутской и Еврейский культурный центр «Бейт Гранд» на улице Тираспольской.

Среди надписей: «Долой жидов из Украины!», «Украина для украинцев» и другие.