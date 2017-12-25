 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Вандализм, Криминал, Общество, Одесса, Политика, Провокации, Происшествия, Скандал, СМИ, Сюжет дня, Украина

«Первый тост — за Холокост»: Одесса проснулась с антисемитскими надписями


В Одессе минувшей ночью неизвестные разрисовали антисемитскими надписями и эсэсовским символом «вольфсангель», также известным, как «волчий крюк», целый ряд зданий, в которых располагаются еврейские национальные и религиозные организации.

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Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на сообщения в соцсетях и видеосвидетельства, выложенные на Youtube.

В частности,  от действий антисемитов пострадали  синагога на улице Жуковского, Музей Холокоста памяти жертв фашизма на Малой Арнаутской и Еврейский культурный центр «Бейт Гранд» на улице Тираспольской.

Среди надписей: «Долой жидов из Украины!», «Украина для украинцев» и другие.

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