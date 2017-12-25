25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Вандализм, Криминал, Общество, Одесса, Политика, Провокации, Происшествия, Скандал, СМИ, Сюжет дня, Украина
«Первый тост — за Холокост»: Одесса проснулась с антисемитскими надписями
В Одессе минувшей ночью неизвестные разрисовали антисемитскими надписями и эсэсовским символом «вольфсангель», также известным, как «волчий крюк», целый ряд зданий, в которых располагаются еврейские национальные и религиозные организации.
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Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на сообщения в соцсетях и видеосвидетельства, выложенные на Youtube.
В частности, от действий антисемитов пострадали синагога на улице Жуковского, Музей Холокоста памяти жертв фашизма на Малой Арнаутской и Еврейский культурный центр «Бейт Гранд» на улице Тираспольской.
Среди надписей: «Долой жидов из Украины!», «Украина для украинцев» и другие.
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12:49 25 декабряСтала известна дата обмена пленными между Украиной и ЛДНР
12:33 25 декабряЗапоздалое прозрение украинцев
12:07 25 декабряВ Госдуме заговорили о признании независимости республик Донбасса
11:53 25 декабряЗапад наконец осознал несостоятельность Украины
11:45 25 декабряУкраина движется к союзу независимых княжеств
11:31 25 декабряУкраинские солдаты продолжают переходить на сторону ДНР
11:21 25 декабряСепар против укропа
11:02 25 декабряНа украинском ТВ пришли к выводу, что нужно идти на уступки Донбассу
10:33 25 декабряУкраинский миллионер призвал Украину равняться на Белоруссию, где нет сумасшедших активистов
9:51 25 декабряПора возвращать Донбасс под контроль Киева — у Порошенко ликуют после новости о поставках Javelin
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23:11 24 декабряУкраинский пропагандист: АТО пора объявлять на всей территории страны
23:02 24 декабряНацистская диктатура: Боевики «Азова» угрожают расправой журналистам в Киеве
22:38 24 декабряУкраинские нацики начинают жаловаться: Даже во Львове уже невозможно без охраны
22:27 24 декабряРоссийский сенатор – украинским военным: «Только рыпнитесь – сожжём вас на***»
22:18 24 декабряПорошенко закатил пьянку, когда на фронте гибли солдаты
22:14 24 декабряМомент истины: Гордон отказался ехать в АТО
21:44 24 декабряСеменченко сокрушается: Боевиков АТО ненавидят в Харькове и Мариуполе
20:51 24 декабря«Обезьяноподобные мордовороты»: Украинцы в шоке, как их изображают в США
20:25 24 декабряНа Майдане боевики «Азова» набросились на пропагандиста Порошенко
19:50 24 декабряУкраинский артист похвалился, как назло России лишился 80% своего заработка
19:41 24 декабряЗато есть безвиз: Сало за год на Украине подорожало на 70%
19:17 24 декабряЧто-то чувствуют: Тука заявил, что «ваты» в Киеве не меньше, чем в Донбассе
18:01 24 декабряУкраинские боевики на передовой вышли из-под контроля командования
16:59 24 декабряВСУ обстреляли ДНР вопреки «Рождественскому перемирию»
16:54 24 декабряВ Донецке создадут сайт о погибших героях-ополченцах
16:12 24 декабряВСУшнику, попытавшемуся спрятать украденные боеприпасы, оторвало руки
0:48 24 декабряПорошенко шокирован уровнем ненависти к нему со стороны украинцев
0:33 24 декабряПлохие новости для Киева: В ЛДНР появится высокоточное современное оружие
16:04 25 декабряУкраина собралась «кошмарить» Adidas в Крыму
14:53 25 декабряВарламов признал Севастополь самым красивым городом России
14:43 25 декабряСлова Путина о Саакашвили оказались пророческими
14:37 25 декабряПрезидент ПА НАТО выболтал Вовану и Лексусу конфиденциальные сведения
13:14 25 декабряКвасьневский пожаловался, что европейский бизнес требует отмены антироссийских санкций
12:22 25 декабряНищета прибалтийских лимитрофов не за горами
12:07 25 декабряВ Госдуме заговорили о признании независимости республик Донбасса
11:21 25 декабряСепар против укропа
9:17 25 декабряНесмотря на позицию ЕС, европейские наблюдатели отправятся на выборы в Крым
8:48 25 декабряЗюганов перехитрил Жириновского
23:33 24 декабряКиев призывает Крым слушать украинскую пропаганду – «чтобы соседи не знали»
18:22 24 декабряЛибералам в Москве не удалось совместить торжества с арестами
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15:13 21 декабряЖителей Донбасса хотят наделить правом бессрочного пребывания в России
14:56 21 декабряЮщенко: Еще одно поколение, и Украина будет навсегда оторвана от России
14:35 21 декабря«Сила Тигра» против орды шакалов
14:06 21 декабряДля соискателей гражданства РФ с Украины предложили отменить экзамен на знание русского языка
13:29 21 декабряВ Москве хотят заставить Януковича вооружить Донбасс
9:49 21 декабряЗапад рассматривает «миротворческую операцию ООН» как фактическую оккупацию Донбасса
9:25 21 декабряУкраина решила подобраться к России через инвалидов и секс-меньшинства
2:01 21 декабряКакие санкции, идиоты?! Русские пережили Батыя и Чубайса — днепропетровский блогер развеял украинские иллюзии
22:43 20 декабряУкраина грозится проапгрейдить свои СУ-27 до уровня российских
22:27 20 декабряВ Киеве обещают: Через 2 года ВСУ будут готовы переиграть российскую армию
21:52 20 декабряОбмен пленными: Как Россия встретит 300 узников с Украины?
19:15 20 декабряЖириновский не обнаружил Украины в 19-м веке
18:25 20 декабряЖириновский идет в президенты, чтобы решить украинский вопрос
17:09 20 декабряЗаявление Волкера – это попытка США переложить ответственность на Россию за войну в Донбассе
16:36 20 декабряСобчак пообещала украинцам вывести Россию из Донбасса
16:19 20 декабряСобчак: Запад хочет разрушить Россию, но я приведу ее в ЕС и НАТО
15:46 20 декабряСобчак обещает выплачивать Украине контрибуцию
15:39 20 декабряПеремога превращается в зраду: Ляшко ошарашен голосованием в ООН по Крыму
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