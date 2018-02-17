17.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Писатель: нападение на «Россотрудничество» в Киеве — акт намеренной, но неуправляемой агрессии

Нападение наци-радикалов на Россотрудничество в Киеве — бессмысленный шаг, потому что никакой политики в деятельности подвергшегося атаке офиса никогда не было.

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Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал российский писатель Платон Беседин.

«Я очень хорошо помню Росцентр на Борисоглебской, 2. Часто бывал там. Это прежде всего, и только, культурный центр. Помню, посещал там утренники, представления по русской классике, например. Никакой пропаганды там никогда не было. Поэтому нападения радикалов абсолютно бессмысленны с точки зрения того, будто они хотели нанести удар по российской пропаганде. Это глупость и варварство», — говорит Беседин.

По его мнению, нападение имело заказной характер.

«Во-первых, заказ. Во-вторых, это уже совершеннейшее безумие, рождённое атмосферой ненависти. Ведь это проблема не только радикалов. Вы посмотрите: Порошенко 90% выступлений адресует России, он только о ней и говорит. И в каком ключе? Не просто в радикальном, а в полубезумном. Я понимаю боль и претензии украинского народа, но таким образом их не решить. К тому же это в идиотской свете представляет страну в Европе, которая, меж тем, делает вид, что всё нормально», — говорит Беседин.

«Это, с одной стороны, намеренная агрессия, а, с другой, неуправляемая, рождённая внутренним хаосом», — добавляет писатель.