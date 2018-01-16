16.01.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Плач украинских вчэных: «Где гроши, а нас за що?!»

В прошлогоднем октябрьском документе украинского Кабмина было подготовлено положение, согласно которому в 2018 году на 38% увеличится финансирование украинской академической науки, достигнув 6,1 млрд гривен.

Казалось бы, украинские вчэные от этой новости должны на радостях пуститься в пляс, но им почему-то не до веселья: годовое финансирование всей украинской науки примерно равно годовому бюджету среднего американского университета – чуть более $200 млн по текущему курсу.

16 января в пресс-центре информагентсва УНИАН собралась группа учёных мужей, чтобы с негодованием заявить о факте непрозрачного распределения президиумом Национальной академии наук Украины (НАНУ) бюджетного финансирования на 2018 год.

Они призвали Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру провести соответствующие проверки.

Докладчики, в частности озвучили информацию о вопиющей ситуации вокруг нынешнего распределения бюджета президиумом НАН Украины, которая, по их мнению, не учитывает степень эффективности научных исследований, делает невозможным развитие украинской науки, заставляет учёных искать лучшей доли за рубежом и сводит к нулю имидж науки в обществе, из-за чего молодёжь не видит интереса в научной деятельности.

Ведущий с большой теплотой вспомнил УНР времён гетмана Скоропадского, при котором была впервые учреждена Академия наук с сильным гуманитарным уклоном, на которую, по словам докладчика, гетман денег не жалел.

Потом Академия кое-как выживала до 1922 – 23 годов, «пока её не прыборкалы» клятые большевики. Погружаться в историю «золотого века» АН УССР вчэные не пожелали, чтобы слишком не выделяться на фоне общей десоветизации.

Всё-таки, прессуху почтили своим присутствием такие «светочи», как оправдывающий свою фамилию казацкий историк Брехуненко (автор нетленного труда «Братское нашествие», посвящённое гибридным войнам московитов против Украины XII – XXI столетий, и тому подобных свидомых лубков) и не менее выдающийся историк и «вытиран АТО» Федорук, выделявшийся упитанной тушкой в пустынном камуфляже.

Этот определённо не страдал от недофинансирования украинской науки и присутствовал в качестве довеска.

В ходе пресс-конференции выяснилось, что заслуга в увеличении финансирования НАНУ принадлежит пикетчикам Кабмина из числа вчэных, и что государство Украина держит на голодном пайке академические институты, без которых нельзя ни в борщ, ни в ВСУ.

Вы будете смеяться, но Майданокраиной по остаточному принципу финансируется Институт украинской археографии и источниковедения им. Грушевского, но хуже всех – Институт украинознавства во Львове.

Гуманитарии также опасаются предстоящих аттестаций, намеченных Кабмином. Дело в том, что раньше Кабмин равномерно размазывал нищенский кусок бюджетного масла по всей горбушке украинской науки, в результате чего голодными и холодными сидели все – и технари, и гуманитарии в шароварах.

С 2016 года у Кабмина и президиума НАНУ обозначились свои любимчики, так что масло с их стороны оказалось толще. Остальные ревнуют. Не вписавшимся в рынок «аграрной свехдержавы» угрожают массовые сокращения и ещё большее бюджетное обрезание.

С другой стороны, ни один из неаттестованных институтов до сих пор не закрыт, благодаря чему и влачат полуголодное существование профессиональные украинознавцы.

Среди фаворитов президиума НАНУ, получающих 100% финансирование по зарплате выделяются: Институт кибернетики им. Глушкова (штат 677 работников), Институт возобновляемой энергетики (219), Институт пищевой биотехнологии и геномики (113), Институт эволюционной экологии (194), Институт экономики и прогнозирования (310), Технический центр (86), Институт телекоммуникации и глобального информационного пространства (112).

При этом, совершенно неясно, какими принципами руководствуются чиновники от науки, поскольку среди украинских НИИ в рейтинге цитирования (одного из главных показателей научной востребованности) по информации наукометрических баз данных Web of Science и Scopus лидируют Институт теоретической физики им. Боголюбова, Харьковский физико-технический институт, Институт физики, Институт физиологии им. Богомольца, Институт ядерных исследований.

Но как раз в этих учреждениях зафиксирован дефицит финансирования.

Люди на местах волнуются и хотят знать, какие усилия с их стороны помогут войти в категорию избранных, чтобы заслужить стопроцентное финансирование и комфортное сидение в тепле зимой на рабочих местах.

Правда, это не значит, что у зарплатных фаворитов Кабмина дела идут лучше некуда. Денег нет на оборудование, на научные исследования. Из бюджета НАНУ исключены статьи расходов на медицинское обслуживание и оздоровление, на улучшение жилищных условий научных кадров, как это было при кровавых большевиках.

В качестве образца несправедливого подхода президиума НАНУ приводится следующий пример. Фонд оплаты труда Института ядерных исследований (627 работников) в 2016 году составил 21,8 млн грн, а на содержание президиума Академии (300 членов) было выделено 26,9 млн грн. В 2017 г. общий объем ассигнований по основной бюджетной программе НАНУ «Фундаментальные исследования» увеличен на 27,3%, а на деятельность президиума, который финансируется по отдельной бюджетной программе, выделено в два с лишним раза больше средств.

Об абсурдности такого подхода говорят цифры: на одного работника научных учреждений приходится в среднем 74 тыс. грн в год, тогда как на одного говоруна из президиума – почти 188 тыс. грн в год.

Из того, что украинская наука неуклонно загибается, следует вывод, что украинские чиновники от науки напрасно едят свой шмат хлеба с салом и получают повышенную зарплату.

Впрочем, правило «хапаем больше, делаем меньше» является универсальным для всей бюрократической системы Незалежной; просто в послемайданное лихолетье жранье в три горла «народных слуг» и опоры режима стало каким-то разнузданным пиром во время чумы.

Если бы корни проблемы заключались только в хорошо оплачиваемых дармоедах из президиума НАНУ, это было бы полбеды. Сама система финансирования украинской науки (или какой угодно отрасли), выстроенная Кабмином Гройсмана, глубоко лжива и порочна. Увеличение финансирования чего угодно происходит без увеличения.

Для начала, следует учесть постоянное падение курса гривны. Затем, гройсманята практикуют заявлять одни суммы в бюджете, а выдавать на руки гораздо менее другие. А то и вообще не выдавать, в результате чего учёных вынуждают писать заявления о переводе их на 0,75, 0,5 или 0,25 ставки «по собственному желанию».

Не секрет, что завхоз Гройсман давно мечтает выдавить всю украинскую науку в университеты – финансирование, типа, может решить увеличение платы за учёбу. Однако университетские кадры сплотились и стоят насмерть в обороне от чужаков, не готовые делить с ними свои нищенские бюджеты. Все знают, что денег и матчасти от этого не прибавится, да ещё и усилится коррупционная конкуренция за оценки и зачёты.

Быть может, украинской науке помогут какие-то доселе скрытые богатые зарубежные спонсоры?

В этой связи стоит процитировать пассаж учёного секретаря харьковского Института радиофизики и электроники Почаниной:

«Мы задействованы в четырех проектах НАТО (оборонные для Украины), но люди, работая три дня в неделю, просто не в состоянии выполнять свои задачи. В соответствии с финансированием нужно сократить 37% сотрудников. Зарплаты у младших научных сотрудников порядка 2000 гривен, люди согласны и на полставки, но мы не можем платить меньше, чем прожиточный минимум. Мы ищем заказчиков, где можем, но эти деньги всего не перекрывают. Материалы люди достают у коллег за рубежом, сами купить ничего не можем».

В общем, можно сделать вывод, что украинская наука для майдаунов окончательно стала даже не чемоданом без ручки, а какой-то жвачкой, прилипшей к подошве ботинка, от которой следует как-нибудь незаметно избавиться. При этом не важно, участвует наука в проектах НАТО или занимается псевдоисторическими «исследованиями», обслуживая государственную идеологию. В таких ликвидаторских условиях никакие казённые антикоррупционеры беде не помогут. И дальше будет только хуже…