18.02.2018, Львов, Анастасия Самойлова

1 245 просмотров

«Планы у нас очень грандиозны»: Инструкторы НАТО тренируют украинцев

Военную полицию нового образца будут обучать инструкторы из НАТО. Во Львовской области уже начался курс обучения, во время которого лучшие западные специалисты будут делиться своим опытом с украинскими коллегами. Об этом рассказывается в сюжете «Военных новостей Западной Украины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Участник обучающей программы Роман Варавка рассказал, что данный курс является чрезвычайно интересным и информативным.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мы очень благодарны нашим товарищам и коллегам с Литвы за эти знания и навыки. Все инструкторы очень опытные – их стаж минимум 10 лет. За рубежом во время проведения ряда операций они приобрели много навыков, и сейчас передают их нам», – отметил он.

Курс обучения будет длиться до мая.

«Скажу честно, планы у нас очень грандиозны. Работа только начинается. Сейчас мы только создали фундамент учебного заведения. В дальнейшем у нас есть план работы вплоть до 2020 года. К тому же, по нашему мнению, после принятия закона «О военной полиции», у нас должна быть налажена системная подготовка следственных подразделений, когда функция следствия для военной службы правопорядка будет введена, — отметил Олег Керницкий, начальник учебного центра. — Длительность курса – три месяца. Всё обучение проводят как наши инструкторы, так и западные – из Канады, Литвы, Великобритании, Польши и Дании».

Заместитель командира тренировочной группы Джефф Дей подтвердил эту информацию: «На прошлой неделе прибыло более 50 канадских военнослужащих, они будут помогать тренировать очередное украинское подразделение. Вместе с ними прибыл пехотный взвод, который будет проводить демонстрационные тренировки».