27.01.2018, Севастополь, Виктор Орлов

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Платон Беседин представит бестселлер «Дети декабря» в Севастополе и Симферополе 27 и 28 января

Известный писатель и публицист Платон Беседин представит свою новую книгу антивоенный роман «Дети декабря» в Крыму. Встречи состоятся в 16.00 в информационном супермаркете «Атриум»: 27 января в Севастополе (ул. Вакуленчука, 29, ТРЦ «Муссон», 2-й этаж) и 28 января в Симферополе (ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная Галерея», 1-й этаж). Вход свободный.

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Платон Беседин – писатель, публицист, телеведущий. Автор художественных и публицистических книг, номинированных и выходивших в финал премий «Русский букер», «Ясная Поляна», «Золотой Дельвиг», «Национальный бестселлер» и др. Прозу публикует в «толстых» литературных журналах («Нева», «Дружба народов», «Наш современник», «Юность» и жр.). Колумнист ведущих СМИ («Известия», «Сноб», «Московский комсомолец» и др.). Автор и ведущий аналитической телепрограммы «Точка сборки» на канале «Крым24».

«Дети декабря» – новая книга автора, вышедшая в сентябре 2017 года и ставшая бестселлером в России. В своём новом романе Платон Беседин исследует конфликты на разных уровнях. На первом плане – события в России и на Украине: Евромайдан, Крымская весна, бои на Донбассе, тесно переплетённые со всей русской историей. Однако это лишь видимый пласт. Важнее то, что стоит за этим. То, о чём не принято говорить публично. Это, прежде всего, трагедия простых людей, трансформация их характеров, преломление судеб на фоне большой трагедии – живые истории о достоинстве и правде. «Дети декабря» – роман о поиске общего языка между людьми и народами.

Лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Леонид Юзефович так высказался о «Детях декабря»: «Для Платона Беседина, прежде всего, важна трагедия простых людей, чьи голоса заглушены кипением национальных и политических страстей. Эта честная, лишенная ложного пафоса книга бередит душу тем чувством, которое способна пробуждать только настоящая литература – чувством собственной вины за то, в чем ты вроде бы не виноват».

Людмила Улицкая, лауреат премии «Большая книга», о новой книге Платона Беседина: «Эта книга расположена на опасной территории между художественной прозой и документом. Настоящая русская литература. Никаких шуток – только о жизни и смерти».