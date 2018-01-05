 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
05.01.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Провокации, Происшествия, Спецслужбы, Украина

Пленному бойцу ДНР в СБУ обещали дать «героя Украины» за взрыв завода в Донецке


Переданный Украиной военнопленный, воевавший на стороне ДНР в батальоне «Восток», рассказал, как в плену его пытались завербовать для совершения террористической деятельности в Республике.

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Видео-подтверждение на своём Telegram-канале «Inside Donetsk» опубликовал Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда меня допрашивали, ко мне на допрос приезжал полковник СБУ, узнавал, как я попал в плен и где я служил. Потом он спросил, где я работаю, я ответил, что в литейном цеху на ДМЗ. Как только меня обменяют, он предложил мне совершить теракт на металлургическом заводе. За то, что я взорву завод, по возвращению на Украину мне пообещали дать звание «Герой Украины» − сообщил бывший украинский военнопленный.

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