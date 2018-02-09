09.02.2018, Луганск, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Спецслужбы, Украина

Пленный украинский солдат сдал тайну по диверсантам


В зоне проведения так называемой АТО на Луганском направлении в составе 8-го полка Сил специальных операций действует пять украинских диверсионно-разведывательных групп.

Об этом во время допроса в МГБ ЛНР рассказал задержанный украинский начальник инженерной службы 8-го полка Сергей Иванчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заявил, что у каждой из таких групп была своя задача.

«Группа «Балова» занималась похищениями людей, по разведданным диверсионной группы «Ауди» велись артобстрелы территории ЛНР», − рассказал Иванчук.

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