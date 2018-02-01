01.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
  3 035 просмотров
Медицина, Общество, Происшествия, Украина, Харьков

Плоды афроинтеграции: в Харьков пришла малярия


В Харькове зафиксирован случай малярии. По информации медиков, болезнь на Украину привез гражданин Республики Камерун, который находился в городе Яунде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщили в Харьковськой областной государственной администрации.

Сообщается, что 25 января камерунец почувствовал недомогание и слабость, вскоре у него появился озноб, а температура поднялась до 39 градусов. Через три дня пациент был госпитализирован в областную инфекционную больницу, где после проведения анализов врачи поставили ему диагноз «малярия».

«Иностранец в областной инфекционной больнице. Состояние стабильное, получил противомолярийную терапию, находился в реанимации, но сейчас переводят в обычное отделение», — сообщили в Харьковской облгосадминистрации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть