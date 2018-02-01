01.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Плоды афроинтеграции: в Харьков пришла малярия

В Харькове зафиксирован случай малярии. По информации медиков, болезнь на Украину привез гражданин Республики Камерун, который находился в городе Яунде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в Харьковськой областной государственной администрации.

Сообщается, что 25 января камерунец почувствовал недомогание и слабость, вскоре у него появился озноб, а температура поднялась до 39 градусов. Через три дня пациент был госпитализирован в областную инфекционную больницу, где после проведения анализов врачи поставили ему диагноз «малярия».

«Иностранец в областной инфекционной больнице. Состояние стабильное, получил противомолярийную терапию, находился в реанимации, но сейчас переводят в обычное отделение», — сообщили в Харьковской облгосадминистрации.