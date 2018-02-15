15.02.2018, Москва, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Плохие новости для Киева: У ЛДНР появилось высокоточное оружие


Авторитет Москвы – это единственное, что на данном этапе сдерживает республики Донбасса от наступления на подконтрольные Киеву территории..

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Об этом заявил известный военкор Семён Пегов во время передачи на канале «Россия-24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прежде всего, хочу отметить позитивную сторону для Украины, которая кроется в Минских соглашениях. Они выгодны именно Киеву, в первую очередь, потому как благодаря влиянию России на Донбасс и на Донецк с Луганском в частности, только благодаря авторитету Москвы, донбасские республики держат себя, условно говоря, в руках. Те ребята, которым вынужденно пришлось оставить свои города, тот же Славянск, Константиновку и другие территории, которые сейчас подконтрольны киевским вооружённым формированиям, как раз очень рвутся в бой.

Их военный потенциал очень хочет дойти до Киева, у них есть определённые ресурсы ВПК, поверьте, речь в Донбассе идёт уже о создании высокоточного оружия. Донбассу есть, чем наступать, и Киев должен быть благодарен Москве за то, что Донецк соблюдает Минские соглашения», — заявил военкор.

 

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