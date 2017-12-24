24.12.2017

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Плохие новости для Киева: В ЛДНР появится высокоточное современное оружие

Республики Донбасса не останутся без поддержки, если Вашингтон начнет поставлять Украине летальное оружие. Это может быть как открытая поддержка ЛДНР Россией, так и помощь так называемой третьей стороны.

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Такое мнение в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» высказал военный журналист Андрей Бабицкий.

«Знаете, здесь есть один интересный момент. Немного непонятно, насколько существенной окажется эта помощь. Некоторые военные эксперты уверены, что эффект от появления противотанковых ракетных систем «джавелинов» на фронте сильно переоценивается украинской стороной. В принципе, есть вероятность того, что паритет будет нарушен. И вероятность эта далеко не нулевая, ведь не только США собираются поставлять вооружение, но и Канада тоже. В совокупности объём военной помощи может оказаться достаточно велик», – отметил Бабицкий.

По его мнению, на тот случай, если соотношение сил на линии соприкосновения будет не в пользу народных республик, есть определённые варианты выхода из этой ситуации.

«Ещё в сентябре в Китае Путин предостерёг американцев от данного шага. Там было довольно необычное заявление: он фактически прибег к угрозе, заявив, что ДНР и ЛНР, имея собственные запасы вооружения, вполне способны вооружить партизан в других украинских областях «чувствительных для Киева», как он выразился.

Ну, и Захарченко недавно подтвердил, что Донецк готов поставить под ружьё более 3 тысяч человек на территориях, подконтрольных Киеву. Речь сейчас идёт не о вооружении как таковом, ведь, если партизаны есть, то они уже давно могли бы сами разжиться оружием. Речь идёт о запуске партизанского движения, о том, насколько Москва и Донецк способны справиться с этим», — сказал журналист.

В то же время механизм запуска партизанской войны он предлагает рассматривать как «гипотетический».

Помимо этого, замечает Бабицкий, есть ещё один вариант развития событий, о котором говорил советник Александра Захарченко.

«Народным республикам может оказать помощь какая-то третья сторона, он назвал Южную Осетию. Именно этот вариант мне кажется наиболее реализуемым. Сам Путин неоднократно говорил о том, что не допустит резни русских в Донецкой и Луганской народных республиках. Москве придётся выравнивать положение дел, вооружая республики современным высокоточным и эффективным оружием. Я уверен, что так оно и будет.

В противном случае, ощущения Киева о том, что он обладает военным превосходством, может толкнуть его на необдуманные действия типа штурма республик, к глобальной попытке подавить сепаратистские регионы. В таком случае, у республик найдётся, чем ответить. Как я уже сказал, я уверен, что Москва постарается помочь не напрямую, косвенным образом поставляя военную помощь. А во-вторых, если у республик не будет хватать собственных сил для обороны, то им на помощь наверняка придут люди, которые уже оказывали помощь в отстаивании независимости», – уверен журналист.

По его мнению, ЛДНР не останутся без помощи со стороны России.

«Я не думаю, что ситуация очень плачевная, но мне кажется, что Москва достаточно ясно заявила о своей воле. Мы не увидим никаких действий, которые бы лежали на поверхности, всё будет прикрыто, но тот факт, что ни Донецк, ни Луганск не останутся без необходимой поддержки, у меня сомнений не вызывает», – подытожил Бабицкий.