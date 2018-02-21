21.02.2018, Донецк, Максим Газизов

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По ком стучит шахтёрская каска: бунты украинских горняков из грозят превратиться в лавину

Один из самых тревожных звонков для украинской власти звенит сейчас на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Правда, они его не слышат, так как никогда не фокусировали именно на данной проблеме своё внимание. Я говорю о набирающих обороты шахтёрских бунтах, о которых украинские СМИ стараются не писать. Или аккуратно превращать событие из важного в обыденное, чтобы оно лишь чуть мелькало в ленте новостей.

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Полностью не удалось проблему замолчать, когда неделю назад шахтеры ГП «Селидовуголь» перекрыли автодорогу, которая ведет на Курахово. Перекрытие стратегически важной дороги для доблестных убийц мирного населения Донбасса заставило о шахтерах все-таки заговорить. Горняки требовали всего лишь погасить долги по заработной плате и до этого, но их не слышали. Их не привыкли слушать ещё с 2014 года. Вообще голоса из Донбасса Киев научился заглушать звуками работающей по городам Республик артиллерии, а тут ситуация требовала того, что Украина никогда не умела – она требовала диалога. Ведь ЧП происходит на якобы украинской территории, и сразу расстреливать шахтёров было бы как-то в данной ситуации уж слишком «негуманно», даже на Западе могут не понять.

Активно заглушали голоса шахтеров ещё в прошлом году, когда начали простаивать шахты в Угледареиз-за отключения электроэнергии за долги. На акции протеста вынуждены были выйти даже жёны шахтёров, которые заявили, что им просто «не хватает сил сидеть, смотреть в глаза голодным детям». А к финалу прошлого года звонок зазвенел в Димитрове, который издевательски «декоммунизирован» в «Мирноград», горняки шахты «Капитальная» отказываются подниматься на поверхность, требуя погасить задолженность по заработной плате. Возмущения прокатились практически по всем городам подконтрольной Украине Донбасса.

Бунты превращались в снежный ком, который, несмотря на приближающуюся весну, таять не хотел и только увеличивался, шахтеры продолжали забастовки. Кроме зарплаты они имели наглость требовать повышения тарифных ставок, модернизации шахт и возвращения угольных пластов, которые незаконно были отданы в частную собственность.И всё это ну очень не вовремя, — ведь Киев занят празднованием годовщины «революционного достоинства». Украинские власти решают нелёгкую задачу: им надо восхвалять погибших на майдане людей и одновременно ни в коем случае не допустить, что бы всё-таки прозвучал более громко вопрос: «А убил-то их кто?». Так что, им уж никак не до шахтёров.

Конечно, страсти подогревают и соотношения простых фактов: Украина за год сократила добычу энергетического и коксующегося угля ещё на 14,6%, а в угледобывающие предприятия ДНР всех форм собственности добыли всегоза месяц 595 тыс. 553 тонны угля, что составило 109,8% плана.

Дело в том, что Киевская власть не хочет даже думать о том, что Донбасс – это не только русский регион (где киевское, если оно антироссийское, руководство ВСЕГДА воспринимали как оккупационное), но и не желаетвспомнить, что Донбасс – шахтёрский край. Это профессия уже навсегда стала священным символом даже для тех донбассовцев, у кого и в роду горняков не было. Украинская артиллерия может разрушать города, ВСУшники могут продолжать убивать мирное население этих городов (все трассы шахтёрам перекрыть не удастся, силы не равны). Но обычный стук касок бастующих шахтёров может сделать так, что с политической карты мира исчезнет очередное государство. Уже и так тающее буквально на глазах.