23.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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По подозрению в связях «сепаратистами» в Мариуполе повесили офицера ВСУ

За критику действий вооружённых сил Украины на Донбассе, а также по подозрению в связях с «сепаратистами», был повешен военнослужащий международного центра миротворчества ВСУ.

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Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы продолжаем фиксировать небоевые потери среди личного состава ВСУ. Так,19 января в результате взрыва гранаты Ф-1 на территории лагеря 30-й омбр, расположенного в районе города Красногоровка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, погиб контрактник солдат Колтун П.О.

По данному факту проводится расследование офицерами Главного управления МО Украины по работе с личным составом, а также проходит тестирование военнослужащих бригады военными психологами», − сообщил представитель оборонного ведомства.

Также он рассказал об очередном убийстве офицера украинской армии, которое представили, как суицид.

Но если такого рода небоевые потери в украинской «алкоармии» не редкость, то происшествия в элитных частях особо тщательно скрываются командованием.

«19 января в городе Мариуполь по подозрению в связях с так называемыми «сепаратистами» и критикой действий ВСУ в Донбассе был повешен военнослужащий международного центра миротворчества и безопасности ВС Украины младший лейтенант Дергачов С.О. Официальная версия командования Центра – суицид. Данный случай в очередной раз демонстрирует полное разложение украинской армии, которое докатилось и до элитных подразделений», − подытожил он.