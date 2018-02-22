22.02.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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История, Киев, Местная власть, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

По просьбе латвийских националистов киевские депутаты переименовали сквер имени советского революционера


Киевский горсовет принял решение о переименовании сквера имени известного советского революционера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следующий проект решения – «про переименование сквера в городе Киеве» попадает под закон «О декоммунизации». Сейчас между улицами Михайла Омеляновича, Павленко и Бутышевым переулком находится сквер имени Андрея Иванова. Его личность вписывается в рамки закона «О декоммунизации». К нам было обращение посольства Латвии, которые предложили свою опеку и участие в благоустройстве этого сквера. Данное предложение было согласовано с депутатом, который работает в этом округе. По результатам обсуждений, 84% участников поддержали переименование данного сквера на «Латвийский»», — заявил Алексей Резников.

Отметим, что «за» данное решение проголосовало 80 депутатов, а не голосовало 10. Таким образом, данное решение было принято.

Отметим, что Андрей Иванов – это революционер советский партийный и государственный деятель, один из руководителей восстания сторонников Советской власти против Украинской Центральной Рады.

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