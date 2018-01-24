24.01.2018, Москва, Елена Острякова

684 просмотров

«По законам военного времени»: В Госдуме разгорелся спор из-за фильма «Смерть Сталина»

В России необходимо создать совет по нравственности, чтобы такие фильмы, как «Смерть Сталина», не попадали в прокат. Об этом сегодня заявила депутат от «Справедливой России» Елена Драпеко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Нам нужно иметь некий орган, который мог бы решить экспертным путем, может это быть показано в России, или нет. В условиях информационной войны мы должны жить по законам военного времени. В спокойной обстановке, когда нас не пытались уничтожить в спорте, в искусстве, в экономике, мы могли бы быть благодушными. Но сегодня, когда одна провокация следует за другой, следует ограничить информацию, наносящую вред нравственности и безопасности нашей страны», — сказала Драпеко.

Она жестко раскритиковала фильм Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», прокатное удостоверение которого было отозвано под нажимом возмущенной общественности.

«Дешевая поделка. Прав Никита Михалков, когда говорит, что нужно заставить всех посмотреть эту гадость, когда вокруг уроды, которые делят власть. И народ урод, и страна урод. Этот фильм не смогли остановить, потому что в нем нет порнографии. И те, кто за Сталина, и те, кто против, были одинаково возмущены», — сказала Драпеко.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не считает, что отзыв прокатного удостоверения фильма был правильным решением.

«Мы сами провоцируем интерес. Теперь его все посмотрят. И я буду смотреть, раз такой ажиотаж, как «Матильду», хотя мне близко этот фильм не нужен. Если вы хотите, чтоб не смотрели, замолчать надо. И сходит не более 20%. Нельзя запрещать и об этом говорить громко. Другое дело, зачем переводили. Кто дал право покупать? Кто мешает здесь ограничить. Остановить перед входом на границе. Когда фильм границу пересек, уже все», — сказал Жириновский.