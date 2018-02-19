19.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Под Лаврой очередная провокация украинских нацистов

В Киеве под стенами Киево-Печерской лавры украинские националисты устроили провокацию, продавая якобы мощи Петра Столыпина.

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Об этом сообщается на youtube-канале «Всемирное-Броварское телевидение», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Столыпин не любил Украину, но почему-то его похоронили в Киеве. Возможно, его, как и Ленина, надо перезахоронить. Московские попы похоронили его у нас, потому что Киево-Печерская лавра наша. Это наша православная церковь, а они пришли со своей сталинской церковью, которую Сталин назначил в 1942 году, назначив патриарха Сергия, при живом патриархе Тихоне. Они ведут себя, как дома, они похоронили тут Столыпина. Слава Богу, они не успели тут похоронить Януковича. Тут надо наводить порядок», − заявил представитель радикалов.

В свою очередь один из прихожан рассказал, что так называемый «киевский патриархат» грех раскольничества не смоет даже своей кровью.

«Ты хочешь, чтобы здесь был Вашингтонский патриархат? Церковь должна быть Христовой. Вы больные на голову, вы раскольники, и грех раскольничества не смыть даже мученической кровью! Вы идёте против Христа! Вашу церковь вообще основал убийца Бандера», − сказал православный.

Также продавец якобы «мощей» Столыпина предложил покупателю употребить их как наркотик: перетереть их в порошок и вынюхать.

«Вот, держите мощи «святого» Столыпина, их можно перетереть в порошок и разнюхаться. Как только вы вынюхаете, всё становится на свои места. Украины больше нет», − сказал продавец фейковых мощей.

Верующие не остались в долгу, заявив, что в 2014 году на майдане применялись психотропные вещества.

«Всё, что было изобретено на момент майдана, было использовано на украинцах, это все знают. Я могу даже привести пример. Моя знакомая работала в доме «Украина». Она рассказывала, что после майдана, когда она приходила домой, у неё было много сил и энергии, хоть всю работу переделай за ночь, а утром встаёшь, как будто бы после перепоя и ужасные головные боли», − рассказала жительница Киева.

«Подходим, покупаем «мощи» Столыпина. Они изгоняют из организма Бандеру, также помогают от украинского языка. Инъекции русского мира можно принимать внутривенно, внутримышечно», − разрекламировал свой товар украинский националист.