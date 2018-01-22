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Под миномётным огнём ВСУ ранено пять мирных жителей ДНР
ВСУ из миномётов и БМП обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики. По предварительным данным, ранения получили пять мирных жителей.
Об сообщили в командовании ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня, 22 января в 17.25, в результате обстрела противником территории Донецкой Народной Республики со стороны населённого пункта Новотроицкое по населённому пункту Докучаевск из миномёта 120 мм и БМП-2, получили ранения пять мирных жителей», – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что огонь целенаправленно велся по объектам гражданской инфраструктуры.
«Данный факт преступления ВСУ против мирных жителей будет в обязательном порядке доведен до Миссии ОБСЕ и Хуга, чей визит в Республику запланирован на 23 января», – сообщили в командовании.
«Также огонь велся по районам населённых пунктов Верхнеторецкое и Зайцево с применением 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия», – добавили в оборонном ведомстве ДНР.
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