22.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Под миномётным огнём ВСУ ранено пять мирных жителей ДНР

ВСУ из миномётов и БМП обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики. По предварительным данным, ранения получили пять мирных жителей.

Об сообщили в командовании ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 22 января в 17.25, в результате обстрела противником территории Донецкой Народной Республики со стороны населённого пункта Новотроицкое по населённому пункту Докучаевск из миномёта 120 мм и БМП-2, получили ранения пять мирных жителей», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что огонь целенаправленно велся по объектам гражданской инфраструктуры.

«Данный факт преступления ВСУ против мирных жителей будет в обязательном порядке доведен до Миссии ОБСЕ и Хуга, чей визит в Республику запланирован на 23 января», – сообщили в командовании.

«Также огонь велся по районам населённых пунктов Верхнеторецкое и Зайцево с применением 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия», – добавили в оборонном ведомстве ДНР.