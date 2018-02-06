06.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Под носом у Вятровича обнаружен плацдарм сталинистов и коммунистов

Киевский политолог Кость Бондаренко в своем блоге постебался на нынешними украинскими декоммунизаторами.

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«Сегодня прошелся по парку возле Кукольного театра. И что я вижу? Вокруг — бронзовые остатки советской эпохи, которые наши борцы с коммунистическим режимом забыли демонтировать. Страшно подумать! Буратино, Мальвина, Пудель Артемон, Папа Карло (параллели с Марксом?)!!! Наверное, наши правители не знают, что автором этих персонажей является лауреат трех Сталинских премий Алексей Николаевич Толстой??? Который к тому же написал украинофобские романы «Петр Первый» и «Хождение по мукам»! К тому же Толстой — этнический русский. К тому же в сталинские времена возглавлял Союз писателей СССР», — напоминает политолог.

Кроме того, он обращает внимание, что возле кукольного театра находится детское кафе «Чипполино», автор которого, Джанни Родари, был коммунистом, а сама повесть о мальчике-луковице — это сплошной призыв к свержению законной власти, пропаганда левых идей и марксизма.

«Одним словом, считаю, что патриоты (и в первую очередь Институт национальной памяти, государственные фракции в Верховной Раде и мирные активисты) должны организовать движение Анти-Буратино: Союз украинских революционеров-государственников (сокращенно АБСУРД). АБСУРД должен стать содержанием жизни и движущей силой украинцев на нынешнем этапе развития государства и развития революционных процессов, квинтэссенцией политического процесса, руководящей и направляющей силой украинского народа!», — полагает Бондаренко.