 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
25.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
  740 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Провокации, Украина

Под прикрытием «новогоднего перемирия», ВСУ планируют совершить диверсию на Донбассе


Украинские СМИ подготавливают общественное мнение для обвинения ВС ДНР в террористическом акте на своей же территории. Для этого в зону так называемой АТО прибыл отряд особого назначения, специализацией которой является проведение спецопераций в тылу врага.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Такую информацию во время брифинга озвучил официальный представитель ВС ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Такие выводы мы сделали, исходя из увеличения количества сообщений в украинских СМИ о якобы подготовке нами провокаций, направленных на проведение взрывных работ или перемещение техники для подготовки к наступлению.

Напомним, что в течение этого года ситуация неоднократно развивалась по такому же сценарию. Так, в январе в районе Авдеевской промзоны, в июне на Светлодарской дуге в период «хлебного перемирия», в ноябре под Горловкой в период «школьного перемирия», за семь-десять дней до наступательных действий или провокаций в период объявления перемирия, лжепропагандисткие ресурсы сообщают о нашей подготовке к чему-то. В назначенный день производятся провокационные обстрелы либо нашей территории, либо подконтрольных ВСУ позиций. В последующем, происходит захват территорий в «серой зоне».

Кроме этого, в настоящее время по данным разведки ВС ДНР, в район населённого пункта Новотроицкое прибыла группа спецназа из состава 3-го оп СпН ССО ВСУ (отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ). Мы не исключаем, что под прикрытием «новогоднего перемирия» эта группа попытается совершить диверсии в районе населённого пункта Докучаевск», − заявил Эдуард Басурин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть