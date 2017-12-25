25.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов

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Под прикрытием «новогоднего перемирия», ВСУ планируют совершить диверсию на Донбассе

Украинские СМИ подготавливают общественное мнение для обвинения ВС ДНР в террористическом акте на своей же территории. Для этого в зону так называемой АТО прибыл отряд особого назначения, специализацией которой является проведение спецопераций в тылу врага.

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Такую информацию во время брифинга озвучил официальный представитель ВС ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Такие выводы мы сделали, исходя из увеличения количества сообщений в украинских СМИ о якобы подготовке нами провокаций, направленных на проведение взрывных работ или перемещение техники для подготовки к наступлению.

Напомним, что в течение этого года ситуация неоднократно развивалась по такому же сценарию. Так, в январе в районе Авдеевской промзоны, в июне на Светлодарской дуге в период «хлебного перемирия», в ноябре под Горловкой в период «школьного перемирия», за семь-десять дней до наступательных действий или провокаций в период объявления перемирия, лжепропагандисткие ресурсы сообщают о нашей подготовке к чему-то. В назначенный день производятся провокационные обстрелы либо нашей территории, либо подконтрольных ВСУ позиций. В последующем, происходит захват территорий в «серой зоне».

Кроме этого, в настоящее время по данным разведки ВС ДНР, в район населённого пункта Новотроицкое прибыла группа спецназа из состава 3-го оп СпН ССО ВСУ (отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ). Мы не исключаем, что под прикрытием «новогоднего перемирия» эта группа попытается совершить диверсии в районе населённого пункта Докучаевск», − заявил Эдуард Басурин.