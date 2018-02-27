27.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Под Верховной Радой – массовые беспорядки

Под Верховной Радой сегодня утром произошли беспорядки – столкновения боевиков АТО с полицией, а также стычки между сторонниками Михаила Саакашвили и ветеранских организаций.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», первый конфликт возник во время митинга ветеранов, которые пришли под здание Верховной Рады требовать увеличения пенсий.

Отставники сначала выступали со сцены, установленной здесь ранее соратниками Саакашвили. Однако затем от пенсионеров потребовали освободить помост.

Началась давка, нецензурная брань, один из пожилых мужчин упал с лестницы. Пенсионеров со сцены толкал боевик уголовного вида с наколками на руке.

Следующая потасовка произошла между боевиками АТО и полицией. Силовики попытались оттеснить протестующих, требовавших отставки президента Петра Порошенко и спикера Андрея Парубия. Боевики в ответ начали бросаться палками и камнями. Полиция применила дубинки и шумовые гранаты.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко впоследствии заявила, что в ходе стычки «отморозки» поранили двух сотрудников Нацгвардии.

«Как говорят сами нацгвардейцы, среди тех, кто бросал в них камни, были депутаты Верховной Рады», — сказала Геращенко, очевидно, намекая на депутатов-боевиков вроде Семена Семенченко, дежурящего в палаточном городке возле парламента.

«В этом зале сидят депутаты, которые устанавливали палатки… Давайте сейчас выйдем в городок, где даже снег не протоптан, и попросим их свернуть… Посольства обращаются к нам и говорят, что ни в одной стране мира это невозможно, чтобы заблокировать на полгода парламент и центральные улицы города», — заявила вице-спикер.