21.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
  2 270 просмотров
Донбасс, Скандал, Спецслужбы, Украина

Под видом пленных Украина пытается переправить в ДНР своих шпионов и диверсантов


В рамках обмена пленными между участниками конфликта в Донбассе украинская сторона прибегает к различного рода манипуляциям.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в интервью РИА Новости рассказала уполномоченный по правам Дарья Морозова, отметившая, что среди пленных, переданных Украиной в Донбасс, ополченцев ДНР было совсем немного.

«В остальном — старики, несогласные с киевским режимом, или просто случайные люди. Многие и не хотели ехать в Донбасс, где им негде жить. Но их особо никто и не спрашивал», — сказала Морозова.

Она также говорит, что очень часто Украина пытается под видом освобожденных военнопленных направить в ДНР своих шпионов, диверсантов, двойных агентов.

«Случаев таких очень много. Я больше чем уверена, что каждый второй из тех, кто доставлен к нам как бывший пленный, подписал соглашение о сотрудничестве с СБУ. Некоторые признаются в этом сразу при пересечении нашей границы. К ним у нас нет никаких претензий. Теми же, кто уличен в намерении выполнять обязательства, данные СБУ, занимаются правоохранительные органы Донецкой республики», — отметила уполномоченный по правам человека.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть