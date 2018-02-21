21.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Под видом пленных Украина пытается переправить в ДНР своих шпионов и диверсантов

В рамках обмена пленными между участниками конфликта в Донбассе украинская сторона прибегает к различного рода манипуляциям.

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Об этом в интервью РИА Новости рассказала уполномоченный по правам Дарья Морозова, отметившая, что среди пленных, переданных Украиной в Донбасс, ополченцев ДНР было совсем немного.

«В остальном — старики, несогласные с киевским режимом, или просто случайные люди. Многие и не хотели ехать в Донбасс, где им негде жить. Но их особо никто и не спрашивал», — сказала Морозова.

Она также говорит, что очень часто Украина пытается под видом освобожденных военнопленных направить в ДНР своих шпионов, диверсантов, двойных агентов.

«Случаев таких очень много. Я больше чем уверена, что каждый второй из тех, кто доставлен к нам как бывший пленный, подписал соглашение о сотрудничестве с СБУ. Некоторые признаются в этом сразу при пересечении нашей границы. К ним у нас нет никаких претензий. Теми же, кто уличен в намерении выполнять обязательства, данные СБУ, занимаются правоохранительные органы Донецкой республики», — отметила уполномоченный по правам человека.