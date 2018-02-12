12.02.2018

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Под видом учений ВСУ ведут обстрел населённого пункта

Имитируя внеплановые учения, наиболее приближенные к боевым, ВСУ с самого утра обстреливают населённый пункт Донбасса из тяжёлой артиллерии.

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Такую информацию сообщают в пресс-службе ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, в пресс-службе отмечают, что сегодня утром в 8.25, с позиций 54-й обригады в районе населённого пункта Новолуганское противник обстрелял населённый пункт Доломитное.

«В подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады отмечена работа инспекционной комиссии Генштаба ВСУ. В рамках этой проверки на сегодня запланированы учения с командованием данной бригады. Её командир – военный преступник Майстренко – решил провести учения в условиях, наиболее приближенных к боевым. В связи с этим, в нарушение Минских договорённостей ведётся интенсивный обстрел населённого пункта», – сообщают военные.

Отметим, что на данный момент выпущено пятнадцать 120-мм мин и сорок пять 82-мм мин.

Разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие среди мирного населения уточняются.